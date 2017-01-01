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Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:50

ADANA (AA) - Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bir siteye üye olan kişilerin oluşturduğu WhatsApp grubunda yer alan A.B.A'nın (15) 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü övücü yazılar yazarak örgütün propagandasını yaptığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, A.B.A. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame hazırladı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

Savcı, tutuksuz A.B.A’nın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, iddianamede sanığın savunmasına da yer verildi. Yazılanların kendisine ait olduğunu belirten A.B.A, "Yazdıklarımın kötü bir şey olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda ise sanığın, terör örgütü propagandası yapmak suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmiş olduğunun tespit edildiği de belirtildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde suça sürüklenen çocuğun olay günü FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini ve bu darbe girişimi sırasında terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek şekilde WhatsApp grubunda yazılar yazarak propagandasını yaptığı, bu şekilde üzerine atılı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği kanaatine varılmıştır." ifadesine yer verildi.

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