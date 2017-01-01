FETÖ sanığı eski polise ilk duruşmada 6 yıl 3 ay hapis

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan meslekten ihraç edilmiş eski polis Ömer Gülbak'a ilk duruşmada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Gülbak ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Gülbak, yaptığı savunmada, 25 yıllık meslek hayatında devletine karşı her hangi bir ihanetinin söz konusu olmadığını öne sürdü.

Hazırlanan iddianameyi okuduktan sonra şaşkınlık yaşadığını belirten Gülbak, darbe teşebbüsüne katıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Çocuğunun bu yapıya ait kolejde bir yıl eğitim aldığını aktaran Gülbak, "Çocuğumun özel okulda eğitim almasını istedim. Bu nedenle özel bir kolejde eğitim almasını istedim. Fiyatı uygun olduğu için çocuğumu onların kolejinde 1 yıl süreyle okuttum. Ayrıca Bank Asya'da hesabımın olduğu iddiası var. Bu iddia doğrudur. Ben bu hesabı 2000 yılında açtırdım. 16 yıl boyunca buraya belirli miktar bir para yatırdım. Bu 17-25 aralık sürecinden sonra gerçekleşen bir durum veya Bank Asya'yı kurtarma çabası da değildir." ifadesini kullandı.

Gülbak, terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullanmadığını ileri sürerek, "Ben 25 yıl süreyle ülkeye hizmet ettim. Devlete kurşun sıkan, köprüye tank çıkarıp kapatan ve Türkiye Büyük millet Meclisi'ni (TBMM) bombalayanları lanetliyorum. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Fatih Yılmaz, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanığa isnat edilen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini ancak, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun sabit görülmesiyle bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Gülbak'ın tutukluluk halinin devamı ile "Silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu olduğu ve darbe girişimine katıldığı belirtilen sanık eski polis Ömer Gülbak hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, sanık Gülbak hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.