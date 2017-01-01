Sivas'ta ATM dolandırıcılığı operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta ATM dolandırıcılığına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Caddesi'ndeki bir bankanın ATM'sine yerleştirilen düzenekle vatandaşların kart bilgileri kopyalanarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalar neticesinde ticari taksi ile kente gelen ve kart kopyalama cihazını ATM'ye yerleştiren şüphelilerin S.G. (27), S.U. (26), H.H. (22) ve M.P. (33) olduğunu tespit etti.
Zanlılar, kart kopyalama cihazı ve kart kopyalamada kullanılan materyallerle birlikte yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.