ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizlispor'da iç transfer

23 Mayıs 2017 Salı, 17:57


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, iç transferde Ziya Alkurt ve Zeki Ayvaz'la anlaşmaya vardı.

Ligi 40 puanla 11. sırada tamamlayan Denizlispor'da yeni sezon planlamasına yönelik yapılan transfer görüşmelerinde futbolculardan Ziya Alkurt ve kaleci Zeki Ayvaz'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı.

Kulüp asbaşkanı Taner Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefler doğrultusunda iç transferde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Büyük oranda çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Atilla, "İç transferde 9 futbolcumuzla görüştük. Görüştüğümüz oyunculardan 6'sı ile anlaştık. Ziya Alkurt ve Zeki Ayvaz'ın sözleşmelerini iki yıl uzattık. Camiamızı hayırlı olsun." dedi.

Atilla, devam eden transfer yasağıyla ilgili haziran ayının ilk haftası İsviçre'ye giderek UEFA yetkilileriyle görüşeceklerini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Minik gazetecilerden Başkan'a soru yağmuru
YEREL

MİNİK GAZETECİLERDEN BAŞKAN'A SORU YAĞMURU
Evlilik Okulu'nda 32'nci dönem sona erdi
YEREL

EVLİLİK OKULU'NDA 32'NCİ DÖNEM SONA ERDİ
Denizli'nin ilk arda germe köprüsü ile trafik rahat bir nefes alacak
YEREL

DENİZLİ'NİN İLK ARDA GERME KÖPRÜSÜ İLE TRAFİK RAHAT BİR NEFES ALACAK
&quot;Uçan nine&quot; yaşadığı heyecanı anlattı
YEREL

"UÇAN NİNE" YAŞADIĞI HEYECANI ANLATTI
Karahayıt'a 112 acil sağlık istasyonu yapılıyor
YEREL

KARAHAYIT'A 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU YAPILIYOR
Şehit Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili soruşturma
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Denizli'de öğrenci kavgası: 6 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE ÖĞRENCİ KAVGASI: 6 YARALI
Denizli'de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Denizli halk oyunları ile coştu
YEREL

DENİZLİ HALK OYUNLARI İLE COŞTU
Genç tiyatro yarışmasında gala gecesi
YEREL

GENÇ TİYATRO YARIŞMASINDA GALA GECESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..