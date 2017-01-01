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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:40

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut birliği askerleri, Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede 4 kişiyi tespit etti.

Yapılan araştırmada zanlılardan 3'ünün ihraç edilen komiser, birinin de üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından aramalarının olduğu öğrenildi.

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