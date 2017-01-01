Kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

MANİSA (AA) - Manisa'da 200 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görev yapan 200 er, sabaha karşı, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvurdu.
Askerler daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Hastanelerde tedavileri tamamlanan askerler taburcu edildi.
Askerlerin akşam yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.