ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:02

MANİSA (AA) - Manisa'da 200 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görev yapan 200 er, sabaha karşı, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvurdu.

Askerler daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastanelerde tedavileri tamamlanan askerler taburcu edildi.

Askerlerin akşam yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Meclis komisyon üyelerinden Turgutlu'da inceleme
YEREL

MECLİS KOMİSYON ÜYELERİNDEN TURGUTLU'DA İNCELEME
Vali Güvençer'den tapu kadastroya övgü
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN TAPU KADASTROYA ÖVGÜ
Yunusemre'de vezneler hafta sonu da açık
YEREL

YUNUSEMRE'DE VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK
Jandarmadan huzurevine ziyaret
YEREL

JANDARMADAN HUZUREVİNE ZİYARET
Bir yılın emeklerini sergilediler
YEREL

BİR YILIN EMEKLERİNİ SERGİLEDİLER
Başkan Şirin'den özel ziyaret
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÖZEL ZİYARET
Trafik kazasında ölen Gürcan toprağa verildi
YEREL

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN GÜRCAN TOPRAĞA VERİLDİ
Başkan Kayda Kıbrıslı Başkan Tülücü'yü ağırladı
YEREL

BAŞKAN KAYDA KIBRISLI BAŞKAN TÜLÜCÜ'YÜ AĞIRLADI
Öğrenciler bilgileriyle yarıştı
YEREL

ÖĞRENCİLER BİLGİLERİYLE YARIŞTI
Sebze ve meyve halinde yenileme çalışması
YEREL

SEBZE VE MEYVE HALİNDE YENİLEME ÇALIŞMASI
Öğrencilere çevre bilgilendirmesi
YEREL

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLGİLENDİRMESİ
Şehzadeler 'de Ramazan dolu dolu geçecek
YEREL

ŞEHZADELER 'DE RAMAZAN DOLU DOLU GEÇECEK
Manisa'da 154 mahalle yeniden inşa edilecek
YEREL

MANİSA'DA 154 MAHALLE YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Salihli Sanat Dostları yeni yerinde
YEREL

SALİHLİ SANAT DOSTLARI YENİ YERİNDE
Turgutlu'da ilaçlamaya hız kazandırıldı
YEREL

TURGUTLU'DA İLAÇLAMAYA HIZ KAZANDIRILDI
Manisa Büyükşehir çöpten elektrik üretecek
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETECEK
Yuntdağlı üretici cevizle kalkınacak
YEREL

YUNTDAĞLI ÜRETİCİ CEVİZLE KALKINACAK
Yunusdere Camii dualarla hizmete açıldı
YEREL

YUNUSDERE CAMİİ DUALARLA HİZMETE AÇILDI
Yetenekleriyle büyülediler
YEREL

YETENEKLERİYLE BÜYÜLEDİLER
İzmirli kadınlar, Sart Antik Kenti gezdi
YEREL

İZMİRLİ KADINLAR, SART ANTİK KENTİ GEZDİ
Alaşehir'de kursiyerlerin el emekleri sergilendi
YEREL

ALAŞEHİR'DE KURSİYERLERİN EL EMEKLERİ SERGİLENDİ
Manisa'nın ilk akıllı spor ve konferans salonu açıldı
YEREL

MANİSA'NIN İLK AKILLI SPOR VE KONFERANS SALONU AÇILDI
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonları
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONLARI
Trafik kazasında baba öldü, iki oğlu yaralandı
YEREL

TRAFİK KAZASINDA BABA ÖLDÜ, İKİ OĞLU YARALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'ye en çok yatırım yapan 20 ülke
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN 20 ÜLKE

 1
  • 2 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 3 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 4 Yeşim eridi bitti!