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Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:08

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan davalarda 19'u tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 14 ayrı davaya, tutuklu sanıklar Yıldıray Gülten, Zafer Oğan, İmdat Demir, Kerem Sağlam, Ayşe Sargın, İbrahim Dumlupunar, Ahmet Ahsen, Mustafa Çavdar, Apdullah Ayçiçek, Hasan Ali Kocaağa, Ali Yavuz, Basri Manış, Muhittin Özsu, Mustafa Karadana, Süleyman Ulaş, Süleyman Ünver, Yusuf Erbaş, Yusuf Ahmet Çınar, Zeynep Genelioğlu ile tutuksuz sanıklar Ömer Uğur, Ahmet Çakmaktepe, Nesibe Ayçiçek, İbrahim Eğretli, Ümit Übeyt İnan, Sibel İnan, Gürsel Acartürk ve avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklardan eski Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Acartürk ve aynı fakültedeki öğretim görevlisi Prof. Dr. Ümit Üveyt İnan'a 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Tutuklu yargılanan sanıklardan Yıldıray Gülten 3 yıl 3 ay, Kerem Sağlam 3 yıl 6 ay, Mustafa Çavdar 5 yıl 1 ay hapis hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Tutuklu sanıklardan İmdat Demir ve Hasan Ali Kocaağa'ya 9 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Tutuksuz yargılanan Sibel İnan ile İbrahim Eğretli ise beraat etti.

Öte yandan, tutuklu sanık Apdullah Ayçiçek ile tutuksuz yargılanan eşi Nesibe Ayçiçek'in duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

- 9'u tutuklu 11 iş adamının yargılandığı davada karar

Aynı mahkemede görülen 9'u tutuklu 11 iş adamının yargılandığı davada da karar çıktı.

Tutuksuz yargılanan Ahmet Çakmaktepe 4 yıl 8 ay 7 gün ve Ömer Uğur 3 yıl 9 ay, tutuklu yargılanan sanıklardan Ali Yavuz 5 yıl 7 ay 15 gün, Basri Manış 5 yıl 10 ay 9 gün, Muhittin Özsu 5 yıl 7 ay 15 gün, Mustafa Karadana 4 yıl 8 ay 7 gün, Süleyman Ulaş 4 yıl 8 ay 7 gün, Süleyman Ünver 4 yıl 8 ay 7 gün, Yusuf Erbaş 4 yıl 4 ay 15 gün ve Yusuf Ahmet Çınar 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Tutuklu sanık Zeynep Genelioğlu ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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