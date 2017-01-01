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Niğde merkezli FETÖ/PDY operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:28

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı derneklerin yöneticilerine yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı derneklerin 21 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Niğde, İstanbul, Konya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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