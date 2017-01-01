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Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

25 Mayıs 2017 Perşembe, 20:32

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16 ayrı davaya tutuklu sanıklar Mehmet Türk, Nur Yasin Tunç, Metin Akil, Kamil Tosun, İbrahim Demirel, Bekir Emrah Başaran, Turhan Vengiz, Erol Osman Gürgen, Muhammed Dalar, Yasin Kandemir, Mehmet Yılmaz, Himmet Aydoğan, Tuncay Ürkmez Mehmet Demirhan ile tutuksuz sanıklar Hüseyin Kurnaz İlhan Kavak ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beratlarını istedi.

Sanıklardan Hüseyin Kurnaz 3 yıl 6 ay, tutuklu sanık Nur Yasin Tunç ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, tutuksuz sanık İlhan Kavak'ın tutuklanmasına, sanık İbrahim Demirel'in ise tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmaları erteledi.

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