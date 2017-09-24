ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Marmaris'te bıçaklı kavga: 1 ölü

24 Eylül 2017 Pazar, 13:22

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde kalan Rus turist, tartıştığı garson tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde garson olarak çalışan M.S. ile burada konaklayan Rus Viktar Haladko (28), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, Haladko'yu karnından bıçakladı. Haladko, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, zanlı M.S'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Haladko'nun cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İLGİLİ HABERLER
12 metrelik tekneyle okyanusu geçecek
YEREL

12 METRELİK TEKNEYLE OKYANUSU GEÇECEK
&quot;7. Bodrum Türk Filmleri Haftası&quot;
YEREL

"7. BODRUM TÜRK FİLMLERİ HAFTASI"