Sivas'ta şüpheli ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir genç, dayısına ait çiftlik evinin bahçesinde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.
Büyükbaş hayvanlarına yem vermek için Yüceyurt Mahallesi Poligon Sokak'taki çiftlik evine giden İ.K, 19 yaşındaki yeğeni Mücahit Torun'u bahçede başından av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. İ.K'nin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, askere gitme hazırlığı yapan Torun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Torun'un cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, cesedin yanında bulunan av tüfeğini de incelemek üzere emniyete götürdü.