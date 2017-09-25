"Sevim nine" hac yolculuğundan döndü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, hacca gidebilmek için biriktirdiği altınları 3 yıl önce çalınan, hayırseverlerin yardımıyla hayalleri gerçekleşen 72 yaşındaki Sevim Deveci, hac yolculuğunu tamamladı.

"Sevim nine", hac dönüşü ilçeye bağlı İlyas Mahallesi'ndeki evinde kendisini ziyarete gelen akraba ve komşularını ağırlıyor.

Hac görevini yerine getirdiği için çok mutlu olduğu gözlenen Deveci, isteyen herkesin kutsal topraklara gitmesi için dua ettiğini söyledi.

Deveci, 3 yıl önce evine giren hırsızların hac için ayırdığı parayı çaldığını anımsatarak, "Bana yardım eden hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Allah bana hacca gitmemi nasip etti. Allah herkese nasip etsin. Bu duygular gerçekten anlatılmaz. Allah, cümlemizin ibadetlerini ve dualarını kabul etsin. Kafilemizle birlikte sağ salim evlerimize kavuştuk." diye konuştu.