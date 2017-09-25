Bursa'da kadın velinin öğretmeni bıçaklaması

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, oğlunun öğretmenini bıçaklayan kadın velinin serbest bırakılması, protesto edildi.

Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu önünde basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker, okullardaki şiddet olaylarının bitmesi için buralara güvenlik görevlileri verilmesini istedi.

Öğretmenlere yönelik şiddetin her geçen gün artığını belirten Şeker, şöyle konuştu:

"Geçen cuma günü öğretmen arkadaşımız menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bu ilk değil, son da olmayacak gibi görünüyor. Eğitimcilere ve öğretmenlere şiddet her gün devam ediyor. İşin daha da garip tarafı, bu saldırıyı yapan şahsın bir gün sonra serbest bırakılması gerçekten bizi derinden üzdü. Hukuka saygı duyuyoruz, lakin bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu olay, bu işleri yapanlara davetiye çıkartıyor. Elinde bıçakla okula geliyor, terör estiriyor, ondan sonra da hukuk tarafından serbest bırakılıyor. Çocukların güvenliğini koruma adı altında her okula bir güvenlikçi vermesini buradan sendika olarak talep ediyoruz."



