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GÜMÜŞHANE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Kuzey Irak'ta bu adam kalkmış referandum yapmak istiyor. Bu oradaki Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin lehine mi, hayır. Orada İsrail bayrağı sallanıyor. İsrail projesinin bir parçası ona hizmet ediyor. Biz bunun için karşı çıkıyoruz." dedi.

Bakan Eroğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, temeli atılacak Bahçecik Barajı'nın önemine işaret etti.

Orman köylülerinin ormanın hasmı değil hısımı olması için ceviz ormanı kurduklarını anlatan Eroğlu, 150 tane ceviz fidanını verdiklerini, 50-60 ceviz ağacı olan bir vatandaşın yılda en az 13-14 bin lira gelir elde ettiğini söyledi.

Eroğlu, kente geçen sene geldiğinde verdiği 109 müjde verdiklerinin bunların 57'sinin tamamlandığını bildirerek, "Geri kalanları da yapılıyor. Gümüşhane yatırımlarda nüfus başına en çok yatırımı alan şehir. Gümüşhane'ye ne yapılsa yeridir. Gümüşhane bütün Karadeniz'i Doğu ve İç Anadolu'ya bağlayan yolların kesişme noktası olacak." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, 2003'te DSİ Genel Müdürü olarak görev yaptığı zamanda, Türkiye'deki açık şantiye sayısının Gümüşhane'dekinden daha az olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şantiyelerin tamamı kapalıydı. Çünkü faiz lobisi sizlerin alın teriyle kazandığınız vergilerin yüzde 86'sını kapıyordu. Diyeceksiniz ki bu yatırımlar birden bire nasıl oldu? Havadan bize döviz yağmıyor. IMF'ye olan borcumuzu da ödedik, Merkez Bankasında döviz dolu. Şimdi Avrupa'da büyüme sıfıra doğru inerken Türkiye şu anda ikinci çeyrekte yüzde 5,2 ile Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sıraya yükseldi. Allah'a şükürler olsun. İşte bu paraların sebebi, AK Parti tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan ve vatandaştan aldığını vatandaşa hizmet olarak sunan bir parti."

- "Bu coğrafyada gözü olan çok ülke ve devlet var"

Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olan ülkelerin bulunduğuna işaret eden Eroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"100-150 yıldır Türkiye üzerinde bir plan uygulayan var. 100 yıl önce şark meselesi dediler. Osmanlı devletini bu güçler yıktı. Osmanlı devletinin çekildiği yerlerden 62 tane devlet kuruldu. Şimdi kuzey Irak'ta da bu adam kalkmış referandum yapmak istiyor. Bu oradaki Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin lehine mi, hayır. Orada İsrail bayrağı sallanıyor. İsrail projesinin bir parçası ona hizmet ediyor. Biz bunun için karşı çıkıyoruz. O bakımdan bizim her zamankinden güçlü olmamız lazım. Bu coğrafyada gözü olan çok ülke ve devlet var. Bu coğrafyada ayakta kalabilmenin yolu güçlü olmaktan geçiyor. Bir de birlik ve beraberlik kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor. Allah'ın izniyle çok daha güçlü olacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ile protokol üyeleri tesislerin temelinin atılması için bulunan butonlara bastı.

Törende ayrıca orman köylülerine kullandırılmak üzere ORKÖY kredi sertifikası dağıtımı yapıldı.