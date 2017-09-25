"FETÖ'nün Sakarya yapılanması" davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şehir yapılanmasına ilişkin 39'u tutuklu, 29'u firari 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'ndaki duruşmaya, bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmanın altıncı gününde tanıkların ifadeleri alındı.

Tanık O.Y, ifadesinde tutuklu sanık Remzi Çinemre ile aynı okulda görev yaptığını ve Çinemre'nın kendisine Afganistan'da bir okula her ay 15 bin dolar para aktardıklarını söylediğini anlattı.

Tanık, 2013 Ekim ayında rütbeli bazı polislerin çalıştığı okula geldiğini ve Çinemre ile görüştüğünü aktararak, "İsmini ihraç listesinden yerel basından öğrendiğim Kadir B. isimli şahıs da 2014 Mart ayına kadar okula ara ara geldi. 2014 KPSS'de Sakarya Üniversite kampüs yerleşkesinde görevliydim. E.T. bana Remzi Çinemre'yi sordu. Ben de görevim bittikten sonraki iş gününde, Çinemre'nin makamına giderek 'Sizi E.T. sordu.' dedim. Bana, 'Uzun süredir yanlarına gitmiyorum, polis takibindeyim.' şeklinde cevap verdi." diye konuştu.

O.Y, 2015 yılında Sakarya'nın Serdivan ilçesinden bir daire almak için gayrimenkul sattığını dile getirerek, "Elimde 100 bin Türk lirası vardı. Remzi Çinemre, elimdeki parayı Bank Asya'ya yatırmam için ısrar etti. Ben ise bu parayı bekletmeyeceğimi söyledim. Kendisi bana, bir gece dahi paranın Bank Asya'da kalmasının yeterli olduğunu söyledi. Israrına rağmen ben parayı Bank Asya'ya yatırmadım." dedi.

Tanık N.L. de ifadesinde firari sanık M.F.T'nin örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan İnelsan şirketine geldiğini aktardı.

M.F.T'nin şirketin patronlarından para aldığını bildiğini aktaran N.L, "Sohbetler esnasında yurt, dershane, okul üzerinde duruyorlardı. Parayı niçin aldığını bilmiyorum. Soyismini hatırlamadığım Ramazan adlı şahıs düzenli gelir, kurban bağışı isterdi. Yanılmıyorsam 10-15 bin lira tutarında para isterdi. Bu olay 7-8 yıl önce gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların ifadelerinin alınması için duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 959 sayfalık iddianamede, örgütün "himmet" yolu ile sağladığı gelirlerin, genel olarak mütevelli heyetleri vasıtasıyla toplandığı belirtiliyor.

Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları sorguladan itaat eden ve maddi gücü yerinde olanların seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydediliyor:

"Her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçilmiştir. Mali heyetler yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Mali heyet toplantıları, dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocalarının da katıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, "üst mütevelli ve mütevelli heyeti, il, bölge, özel sektör imamları ve il imam yardımcıları"nın da arasında bulunan 72 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, iddianamede örgüt elebaşı Fetullah Gülen için "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.