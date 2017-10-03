Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği çam ağacının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Cevizli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yüksel Yıldırım (56), tarlasındaki çam ağacını kesmek istedi.
Yıldırım'ın motorlu testere ile kesmeye başladığı ağacın üzerine devrilmesi sonucu Yıldırım, ağaç altında mahsur kaldı.
Tarlada bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkartılan Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.