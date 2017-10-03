ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

03 Ekim 2017 Salı, 18:25
Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği çam ağacının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Cevizli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yüksel Yıldırım (56), tarlasındaki çam ağacını kesmek istedi.

Yıldırım'ın motorlu testere ile kesmeye başladığı ağacın üzerine devrilmesi sonucu Yıldırım, ağaç altında mahsur kaldı.

Tarlada bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkartılan Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Denizli'de kaybolan alzaymır hastası
YEREL

DENİZLİ'DE KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

FETÖ'nün Acıpayam'daki kadın yapılanmasına yönelik dava
YEREL

FETÖ'NÜN ACIPAYAM'DAKİ KADIN YAPILANMASINA YÖNELİK DAVA
FETÖ'nün Çal'daki &quot;Diyanet yapılanması&quot;na yönelik dava
YEREL

FETÖ'NÜN ÇAL'DAKİ "DİYANET YAPILANMASI"NA YÖNELİK DAVA
FETÖ'nün Acıpayam'daki kadın yapılanmasına yönelik dava
YEREL

FETÖ'NÜN ACIPAYAM'DAKİ KADIN YAPILANMASINA YÖNELİK DAVA
Denizli'de balık ölümleri
YEREL

DENİZLİ'DE BALIK ÖLÜMLERİ