Hopa-Kemalpaşa-Sarp karayolunda çöpler toplanıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı Hopa-Kemalpaşa-Sarp karayolu, özel oluşturulan ekiple her gün temizleniyor.

Sınır kapısındaki hareketlilik nedeniyle özellikle tır trafiğinin yoğun olduğu ve zaman zaman araç kuyruklarının yaşandığı karayolunda biriken çöplerin temizliği için Vali Ömer Doğanay'ın talimatıyla yaklaşık bir ay önce özel ekip oluşturuldu.

Hopa İlçe Özel İdaresi şantiye şefi Levent Kara koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında temizlik ekibi, bir çöp kamyonuyla her gün saat 08.00'den itibaren Hopa Termik Santral mevkisi ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki çift yönlü yolda toplam 34 kilometrelik alanı temizliyor. Ayrıca Hopa-Kemalpaşa-Sarp kara yoluna çift yönlü olarak toplam 70 çöp kutusu da konuldu.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce karayoluna çöp atanlar hakkında cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, karayolundan toplanan 40 ton çöpün geri dönüştürülmesini istedi.

Çöpler elle toplandığı için ayrıştırılmasının çok kolay olacağını dile getiren Akyürek, "Toplanan çöplerin geri dönüşümü sağlanarak temizlik görevlilerine ek bir gelir de elde edilmiş olur. Bu konuda bizler de gerekli çalışmaları başlatacağız. Sayın Valimize oda olarak bu duyarlı çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Akyürek, karayolunda atılan çöplerle ilgili başlatılan cezai işlemlere de değinerek "Ben bu uygulamayı destekliyorum. Sınırımızın diğer tarafında uygulanan cezai işlemlerden dolayı orada çöpler yere atılmazken bizim topraklarımızda atılması oldukça manidardır. Güzel ve tertemiz bir karayolu için bu cezai işlem önemli ve yerinde bir karardır." diye konuştu.

Hopa ilçesinde esnaflık yapan Hakan Toker ise Kafkasya'ya açılan Hopa-Kemalpaşa-Sarp karayoluna tır ve araçlardan atılan çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Adeta çöp yığını haline gelen karayolu ülkemize hiç yakışmıyordu. Sayın Valimizin girişimleri ile çok temiz bir karayoluna kavuştuk. Bölgeye gelen misafirlerimizi bu yolda gezdirirken adeta yol kenarlarına bakmalarını istemiyorduk ama şimdi pırıl pırıl bir yolda gönül rahatlığıyla seyahat ediyoruz. Hopa'mıza, Kemalpaşa'mıza da bu yakışır."

Bu yolda seyahat eden sürücülerden atıklarını çöp kutularına atmalarını isteyen Toker, "Gürcistan tarafında 100 lari ceza olduğundan yola bir sigara izmariti atmayan bazı sürücüler, ülkemizde çöpleri yerlere atıyor. Onun için cezai işlemlerin uygulanması iyi bir karar." ifadesini kullandı.