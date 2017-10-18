Kendisini darbeden kocasını bıçakladığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen koca hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Hatice D, kendisini darbettiğini öne sürdüğü eşi Tuncay D'yi ekmek bıçağıyla yaraladı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay D, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Hatice D'nin, eşinden şiddet gördüğünü ve yine darbedilmesi üzerine korunmaya çalışırken olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.