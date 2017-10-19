AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Şırnak'ta

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ŞIRNAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerin ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Çalık, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Vali Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ile ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Yılmaz ve Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Abdullah Kayaş ve Mehmet İzer'in ailelerine taziyede bulundu.

Çalık, ailelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın taziyelerini ve selamlarını iletti.

Ziyarette Yılmaz ve Mesut Mağrur'un babası Ömer Mağrur, "Allah'a çok şükür bugüne kadar hiç kimse benim çocuklarımdan şikayetçi olmadı. Benim çocuklarımdan herkes memnundu o benim için yeterlidir. Allah verdi Allah aldı onları. Kaderde sevdiği arkadaşlarıyla birlikte aynı yerde vefat etmek varmış." ifadesini kullandı.

Daha sonra Şırnak Devlet Hastanesine geçen Çalık ve beraberindekiler, göçükte yaralanan Sıddık Kabak'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valiliğe geçen Çalık ve beraberindekiler, Valilik Toplantı Salonunda basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

Çalık, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Şırnak'ta olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kazanın olduğu andan itibaren Sayın Valimiz ve buradaki emniyetimiz, jandarmamız hemen aynı anda kazanın olduğu yere gitmişlerdir ve kazanın olduğu andan itibaren de bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil sağlık ekiplerimiz aynı anda sevk edilmiş, çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerimizin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarıyla maalesef 7 işçimiz göçükten çıkartılarak bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmış. Maalesef 7 işçimizi kurtaramamışız ve kaybetmişiz. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ertesi günü göçükle ilgili soruşturma başlattı. Valimiz de ilk andan itibaren konuları takip etmektedir."

Enerji Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bürokratların olayla ilgili kentte konuyu yakından takip ettiklerine işaret eden Çalık, böyle hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını sözlerine ekledi.



Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında önceki meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

