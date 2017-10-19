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Uyuşturucuyu otomobilin tamponuna saklamışlar

19 Ekim 2017 Perşembe, 15:22
Uyuşturucuyu otomobilin tamponuna saklamışlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi alındı.

Çalışmalar kapsamında, daha önceden tespit edilen araç, Kaynaşlı ilçesi mevkisinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın arka tamponuna gizlenmiş 4 kilo 300 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili karı-koca olduğu öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli çift, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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