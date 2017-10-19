Adıyaman Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı açıldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, üretimin insanın doğuşundan gelen bir kabiliyet olduğunu söyledi.

Kaliteli üretmek gerektiğini ifade eden Kalkancı, şöyle devam etti:

"Ürettiğimizi düzgün üreteceğiz, uygun fiiyata mal edeceğiz, güzel ambalajlayacağız ve pazarlamasını çok iyi yapacağız. Bütün pazarlama tekniklerini kullanmamız gerekiyor. Ayakta kalmamız için bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Fuarda 45 ilden gelen firma temsilcileri bulunuyor. Yöresel ürünler sergileniyor. Adıyaman'a bölgesel ve ulusal fuar yetmez. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde uluslararası fuarlar düzenlememiz lazım. Bunu umuyor ve bekliyorum. Bizim imkanımız var." dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da fuarın Adıyaman'da ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Fuarın verimli olmasını temenni eden Kutlu, "Dışarıdan gelen tüm firmalara hoşgeldiniz diyorum. Adıyaman'da rahat ve huzurlu olun. Buradan memleketlerinize giderken mutlaka Adıyaman'ın ürünlerinden alın, götürün. İnşallah Adıyaman'da uluslararası fuar da düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da bir ülkenin kalkınmasının, bir beldenin zengin olmasının, bir ailenin mutlu olmasının çok üretimden ve ürettiğini satmaktan geçtiğini ifade etti.

Fuarlara çok büyük önem verdiklerini dile getiren Uslu, "Türkiye'nin 81 ilinde rekabet ortamının olduğunu unutmamamız lazım. Yarış içerisinde olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Adıyaman'ı bir yerlere taşımak istiyorsak, zengin olmasını istiyorsak kentte fuarcılığa önem vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Medya Trend Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül de fuarın 11 gün boyunca açık kalacağını kaydetti.

Fuara 45 ilden çeşitli firmaların katıldığını dile getiren Gül, "Her il kendi ürünlerini açtıkları stantlarda tanıtıyor. Fuarda 200 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.







