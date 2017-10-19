FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerlerden 3'ü tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan 15 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Ekim'de Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Bitlis, Yalova, Hakkari, Giresun, Muğla, Bolu ve Hatay'da 15 muvazzaf askeri gözaltına almıştı.