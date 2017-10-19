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Erzurum Ticaret Borsası

19 Ekim 2017 Perşembe, 18:43

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 50,00 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,00
22,00 22,00 HMS
Et BüyükbaşKG33,0050,0037,11HTS
Yağlı PeynirKG 9,509,649,52HTS
Kaşar PeynirKG15,1724,0018,55HTS
PatatesKG 1,40
1,40 1,40 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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