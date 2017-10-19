Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 50,00 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|22,00
|22,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|33,00
|50,00
|37,11
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,50
|9,64
|9,52
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|15,17
|24,00
|18,55
|HTS
|Patates
|KG
|1,40
|1,40
|1,40
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış