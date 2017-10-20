Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|32,00
|32,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|35,07
|51,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|107,00
|107,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|95,00
|95,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|72,00
|81,00
|Ceviz içi
|Kg
|35,00
|37,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|41,00
|41,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|5,83
|6,81
|Mısır
|Kg
|0,77
|0,77