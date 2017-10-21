Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Ordu'da:

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ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 18 Ekim Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Altaş Özel Eğitim ve Altaş TV Yönetim Kurulu Başkanı Namık Altaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Kurtulmuş, vefat eden iş adamı Namık Altaş'ın Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, vefat eden iş adamı Namık Altaş'ın çok sevilen bir insan olduğunu ifade ederek, Ankara'daki yoğun programları nedeniyle cenazeye katılamadığını söyledi.

Namık Altaş'ın iyi bir insan, iyi bir Müslüman ve hayır ehli çok değerli dostu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Çok genç yaşta kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah, bu dünyadaki hayır ve iyiliklerini öbür tarafta karşısına çıkarsın. Namık Altaş kardeşimiz hakikaten Ordulular tarafından çok yakınen bilinen, tanınan ve sevilen bir şahsiyetti. Böyle insanlar kolay yetişmiyor. İnşallah arkasından gelen çocukları ve ailenin diğer fertleri kendi yerini doldurur. Onu temenni ediyoruz. Bütün aile fertlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

Taziye ziyaretine Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da katıldı.

Kurtulmuş, daha sonra dün vefat eden Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Aydın Bostancıoğlu'nun Fatsa Büyük Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Bakan Kurtulmuş, Bostancıoğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve çok sayıda vatandaş katıldı.







