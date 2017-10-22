Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti'nin dünyada pek çok ülke nüfusundan daha fazla üye sayısına sahip olduğunu belirterek, "AK Parti milletin kurduğu bir partidir." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir düğün salonunda yapılan, AK Parti Sandıklı İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin dünyanın en büyük siyasi organizasyonu olduğunu söyledi.

Partinin üye sayısının 11 milyonu aştığını anımsatan Eroğlu, "Dünyada pek çok ülke nüfusundan daha fazla üye sayısına sahibiz. AK Parti, milletin kurduğu bir partidir. Milletin bağrından çıkmış, milletin değerlerine saygılı ve hizmetkarı bir partidir." diye konuştu.

AK Parti'nin büyük hizmetler yapmaya devam edeceğini dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, Türkiye bütün dünyada itibar kazanan bir ülke haline geldi. Artık Türkiye, gündem belirliyor. Dünya liderliği konusunda iddia sahibi. 2023'te dünyada 10 büyük ekonomi arasına girmeyi hedef koymuş. Öte yandan 2019 yılı, tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Çünkü sistem değişiyor. Cumhurbaşkanımız, milletin bekasını düşünerek sistemi değiştirdi. Eskiden çok daha kolaydı, yüzde 33-35'le iktidar olunuyordu. Ama şimdi olunamayacak. Koalisyonlar ve 45 günlük bakanlıklar dönemi kapandı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi var."