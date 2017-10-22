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ORDU (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da iki şehidin aileleri ile vefat eden iş adamı Namık Altaş'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Prof. Dr. Erbaş, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yapımı devam eden Akyazı Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cami hakkında bilgi alan Erbaş, daha sonra 2000 yılında Bingöl'de bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Onbaşı Yaşar Biçer ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Polisi Birol Yavuz'un ailelerini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Prof. Dr. Erbaş, 18 Ekim Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Altaş Özel Eğitim ve Altaş TV Yönetim Kurulu Başkanı Namık Altaş'ın ailesine de ziyarette bulunarak, başsağlığı diledi.

Erbaş, Altaş ailesini ziyaretinde Kur'an-ı Kerim de okudu.

Prof. Dr. Erbaş'a ziyaretlerinde Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile İl Müftüsü Mürsel Öztürk eşlik etti.