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GÜNCELLEME - Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu

23 Ekim 2017 Pazartesi, 19:50

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince turistik bölgelerdeki uyuşturucu satıcılarına yönelik Muğla merkezli Kırklareli, Antalya, Yalova, Niğde, Siirt, Afyon, Mersin, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Aydın, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'sinin işlemleri tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşen polis "Nedip Cengiz Eker"in adı verilen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.E, T.V, Ş.D, T.T, Y.Z.Y, İ.B, N.M, S.Y, Ş.A, D.G, C.D, O.İ, İ.B. ve F.B. tutuklandı.

Diğer zanlılardan O.K, B.K. ve M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

21 Ekim'de Muğla merkezli 14 ilde 264 polis ve 8 dedektör köpeğin katıldığı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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