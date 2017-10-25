Kartalkaya Barajı ile 38 bin dekar arazi suya kavuşacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta yapılan Gemerek Kartalkaya Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartalkaya Barajı'nın tamamlanmasının ardından, sulama projesinin de faaliyete geçmesiyle 37 bin 990 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Kartalkaya köyü sınırları içerisinde Kasımbey Çayı üzerinde bulunan Kartalkaya Barajı, merkezi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. Barajın temelden yüksekliği 83 metre, depolama hacmi ise 33,16 milyon metreküp olarak tesis edilecek.

Proje kapsamında 490 metre derivasyon tüneli, dolusavak, rölakasyon yolları, 2 batardo, gövde sıyırma kazısı, enjeksiyon ve 3 milyon 326 bin 662 metreküp dolgu imalatı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, baraj inşaatına büyük bir hızla devam ettiklerini belirterek, "Barajın sulama projesini de tamamlayarak hizmete aldığımızda 37 bin 990 dekar zirai araziyi suya kavuşturarak bölgedeki çiftçilerimizin aynı topraklardan çok daha fazla ürün elde etmelerini sağlayacağız. Ayıca proje ülke ekonomisine yıllık 16,7 milyon lira katkı verecek." ifadelerini kullandı.