"Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Din Durumları" çalıştayı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Din Durumları" konulu çalıştay düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Araşırma Enstitüsü tarafından Merkez Kütüphane'de düzenlenen çalıştayda, üniversite olarak Balkanlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tabakoğlu, üniversitenin Osmanlı'ya yüzyıl başkentlik yapmış bir şehirde bulunduğunu anlatarak, "Büyük şeyler başarmış bir kentin büyük misyonları vardır. Biz de üniversite olarak bu misyonu üstlenmiş durumdayız. Balkanlar bizim geldiğimiz topraklar. Buralara tekrar bakıyoruz. Orda kalmış soydaşlarımız ne durumdadır, dindaşlarımız ne durumdadır? Onların dertleriyle dertlenip, imkanlarımız ölçüsünde onlarla paylaşımlar yapıyoruz. Balkanlara olan ilgimiz büyük" diye konuştu.

Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat da ülkede ve Balkanlarda Türkçe'nin varlığını sürdürmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Murat, Makedonya'nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"2001 yılında imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşmasıyla bazı haklar elde edildi. İnsan haklarının hukuken korunması, özgürlüklerin artırılmasına yönelik bir anlaşmaydı. Makedonya'da 1991 yılında hazırlanan anayasa çok dar ve gerçeklikten uzaktı. Ohri Çerçeve Anlaşması ile yeni bir anayasa hazırlandı. Biz Türkler, Makedonlar ve Arnavutlardan sonra orada nüfus bakımından üçüncü milletiz. Ancak en büyük sıkıntı dil kullanımında var. Bu bizim kanayan yaramız. 7 asır boyunca hakim dil olarak kullanılan Türkçe'nin resmiyetteki varlığı tartışılıyor. Anayasaya yüzde 20'lik bir baraj getirildi. Nüfus olarak yüzde 20'nin üzerinde olan milletlerin dili Makedonya'da resmi dil olur. Otomatik olarak Türkçenin önü kapandı."

Türkçe'nin, oradaki varlıklarının en temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Murat, şöyle devam etti:

"Bizim asimilasyonumuzu durduracak en önemli şey. Dilimizle, dinimiz elimizden alındıktan sonra bir benliğimiz kalmaz. Dilimizi yasayla kullanmazsak kaybederiz. Türkçe, Balkanlarda başka dillere etki eden en önemli dildir. Sırpça'da 7 bin kadar Türkçe kelime var. Makedonca'da Türkçe kelimeler kullanılmadan bir cümle dahi kurulamıyor. Maalesef Türkçe Rumeli'de benliğini koruyamadı. Biz Türkçe için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yerel bazda yapılan bazı girişimlerle 7 belediyede bir resmiyet kazandık ancak bu yeterli değil."