Donanma gemileri ziyarete açıldı

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KOCAELİ (AA) - Donanma Komutanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığındaki askeri gemileri halkın ziyaretine açtı.

Etkinlikler kapsamında Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut ve beraberindeki komutanlarla, TCG Turgutreis fırkateyninde şehit aileleri ve gazilerle yemek yedi.

Gölcük Anıt Park'ta, Donanma Komutanlığı Bandosu tarafından vatandaşlara cumhuriyet konseri verildi, Tüfekli Gösteri Mangası gösteri yaptı.

Donanma Komutanlığına gelen vatandaşlar, savaş unsurlarının bulunduğu Poyraz Limanı'na alındı. Askerler, çocuklara Türk bayrağı verdi, çikolata ikram etti.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığındaki etkinliklerde aralarında çocuklar, şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu vatandaşlar, fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve lojistik destek gemilerini gezme fırsatı buldu.



Vatandaşlar, Poyraz Limanı'nda demirli Deniz Yüzbaşı Muharrem Öner komutasındaki TCG YZB. İ.Tulunay Lojistik Destek Gemisi ile Deniz Yüzbaşı Tahir Tan İnce komutasındaki TCG Gür Denizaltısı'nı gezerek, kendilerine rehberlik eden komutanlardan bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında, şehit yakınları, gaziler, askeri personelin aileleri ve vatandaşlar, seyre çıkan TCG Salihreis fırkateynine binerek, İzmit Körfezi'ne açıldı. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan İzmit ilçesinde Deniz Binbaşı Sezgin Beşli komutasındaki TCG Zıpkın gemisi de halkın ziyaretine açıldı.

- "Milletimiz ve devletimiz için gurur duyuyoruz"

TCG Salihreis fırkateynini ziyaret eden vatandaşlardan Mükrime Zeyrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez savaş gemisine bindiğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir gezi oluyor. Milletimiz ve devletimiz için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Rengin Çelik ise oğlunun üsteğmen olarak görev yaptığı gemiyi gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem de bu güzel bayramda kutlamaya katılmak benim için onur verici. Eşim de asker zaten. Kendisi havacı. Gemilerde bulunmaya alışık değilim, ilk kez biniyorum. Mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Asker eşi olan Duygu Tabaklı da herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, duygularını şöyle ifade etti:

"Böyle etkinliklerde insan gurur duyuyor. Hem donanmamız ve askerlerimizin böyle ortamlarda, ne şartlarda görev yaptığını görmek bize gurur veriyor. Mutluyum. Allah bütün askerlerimize kolaylık versin. Başta ulu önder Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."