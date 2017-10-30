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Adana'da cinayet

30 Ekim 2017 Pazartesi, 19:18
Adana'da cinayet

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde genç bir kız, sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 28 Ekim'de, Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta genç bir kızın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede Berivan Minaz'ın (21) başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, soruşturma kapsamında Murat T. (45), Muhammet Ö. (19), Tahsin S. (31) ve Tarık O'yu (32) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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