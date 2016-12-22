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Sapanca'da sokağa korkuluk monte edildi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi ekipleri dik sokaktaki merdivenlerin her iki yanı için korkuluklar monte edildi.

Sapanca Belediyesi tarafından, Sapanca İlçesi Göl Mahallesi Eski Yüzevler diye bilinen kesimden üst sokaklara çıkışı sağlayan dik sokaktaki merdivenlerin her iki yanı için korkuluklar monte edildi. Göl Mahallesi'nin adeta yayalar tarafından en çok kullanılan kesimi olan merdivenler için yapılan korkuluk düzenlemesiyle, 50 metre uzunluğundaki merdivenleri kullananlara kolaylık getirildi.

Mahalle sakinleri, yapılan korkuluk düzenlemesi nedeniyle Sapanca Belediyesi' ne teşekkürlerini iletti.

(RŞ-RFK-Y)



22.12.2016 16:07:20 TSI

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