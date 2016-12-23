YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de şehir çöplüğündeki köpek leşleri görenleri hayrete düşürüyor

Hakkari'de şehir çöplüğündeki köpek leşleri görenleri hayrete düşürüyor



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA)  Hakkari şehir çöplüğündeki onlarca köpek leşi görenleri hayrete düşürüyor. Yiyecek bulamayan başıboş köpekler ise açlıktan buradaki leşleri yiyor.

Hakkari'de hayvan barınağı olmadığı için onlarca başıboş köpeğin kaderine terk edildiği ve açlıktan birbirlerinin etini yediği şehir çöplüğü, İHA ekibi tarafından görüntülendi. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğünde bir taraftan araçların çarparak telef ettiği, diğer taraftan nasıl telef oldukları henüz öğrenilemeyen onlarca köpek leşi bulunuyor. Çöplükte telef olan köpeklerin üzerinde kırmızı boyayla yapılan numaralandırma ve kulaklarındaki küpe dikkat çekerken, iddiaya göre köpeklerin zehirlenerek atıldığı belirtiliyor.

Telef olan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayan yavru bir köpek ise, dondurucu soğuklardan korunmak için telef olmuş arkadaşına sarılarak ısındı. Hakkari'de nesli tükenmekte olan ve göç aşamasındaki akbabalar da telef olan köpeklerin leşleriyle besleniyor.

Hakkari Belediyesi yetkilileri ise esrarengiz köpek ölümleri ve açlıktan birbirlerinin etini yemeleriyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdiler.

(MK-FT-MSA-Y)



23.12.2016 10:02:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER