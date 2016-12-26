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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Genç çiftçilere 600 büyükbaş hayvan teslim edildi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:57
Genç çiftçilere 600 büyükbaş hayvan teslim edildi
Genç çiftçilere 600 büyükbaş hayvan teslim edildi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı, Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Adıyaman'da 7 ilçede bulunan genç çiftçilere 600 adet büyükbaş hayvan teslim edildi.
Proje kapsamında yüz genç çiftçiye 600 adet büyükbaş hayvan dağıtımının gerçekleştiğini vurgulayan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nedim Baybatmaz, "Bugün Adıyaman'da, proje sahibi 100 genç çiftçinin her birine 6 baş olmak üzere toplam 600 büyükbaş hayvanın teslimi gerçekleştirildi.
Bu hayvanlardan Besni'deki proje sahiplerinden 1 çiftçiye damızlık hayvan, 12 çiftçiye besi hayvanı dağıtımı, Çelikhan ilçesinde 4 çiftçiye damızlık hayvan, 10 çiftçiye besi hayvanı dağıtımı yapıldı.
Gölbaşı ilçesinde 4 çiftçiye damızlık hayvan, 6 çiftçiye besi hayvanı, Kahta ilçesinde 9 çiftçiye damızlık hayvan, 11 çiftçiye besi hayvanı dağıtımı, Adıyaman merkezde 17 çiftçiye damızlık hayvan, 10 çiftçimize besi hayvanı dağıtımı, Samsat ilçesinde 3 çiftçiye damızlık hayvan, 7 çiftçiye besi hayvanı dağıtımı, Tut ilçesinde 2 çiftçiye damızlık hayvan, 4 çiftçiye besi hayvanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Bugün burada proje sahibi genç çiftçilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Tüm genç çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Genç çiftçilerimize, bakanlığımız tarafından kendilerine sunulan bu fırsatı iyi değerlendirerek sahip oldukları bu hayvanlarla çıktıkları yetiştiricilik yolunda başarılar ve bol kazançlar dilerim" şeklinde konuştu.
(CK-BRN-Y)

26.12.2016 17:00:47 TSI
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