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Başkan Asya ve Özen'den Kaymakam Özkan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Hasköy Kaymakamlığı görevine bir süre önce atanan Ahmet Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy ilçesi ile Sungu beldesini ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan kararname ile Hasköy Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Özkan'ı da ziyaret eden Başkan Asya, yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Özkan'ın makamında ağırladığı Başkan Asya'ya, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen de eşlik etti.

Yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Asya, Muş'un genel durumu ile ilgili Kaymakam Özkan'ı bilgilendirdi. Hasköy ilçesinin, Muş'a en yakın ilçesi ve önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Asya, yapılan hizmetlerle ciddi bir ilerleme kat edildiğini söyledi. Muş Belediyesinin faaliyetleri ile ilgili de bilgi paylaşan Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan veya yapılması planlanan çalışmaları Kaymakam Özkan'a aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan ise, elbirliği ile vatandaşlara çok iyi hizmetler sunacaklarını belirtti.

Başkan Asya, Hasköy ziyaretinin ardından Sungu beldesine geçti. Burada ilk olarak Sungu Belediye Başkanı Bedrettin Çetin'i ziyaret eden Asya, çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Başkan Çetin ile birlikte belediye hizmet binasının yanında faaliyet gösteren tekstil fabrikasına geçen Başkan Asya, buradaki çalışmaları inceledi. Yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği işletmenin sahibi Baykal Akarsu'dan bilgi alan Başkan Asya, çalışanlara kolaylıklar dileyerek kendileri ile bir süre sohbet etti.

(UU-MSA-Y)



29.12.2016 16:58:40 TSI

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