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Başkan Demirağ'dan 2017 mesajı



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İZMİR (İHA) - Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yayımlandığı yeni yıl mesajında, "2017 öyle bir yıl olsun ki; umut cevheri, heyecan dalgası ufkumuzu açsın" dedi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, yeni yılın barış ve huzur getirmesini dileyen Demirağ, "Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatımızı dolduracağı bir yıl diliyorum. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün; bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! Yeni yıl yeni bir başlangıca, yepyeni bir dirilişe kaynaklık etsin. 2017 öyle bir yıl olsun ki; umut cevheri, heyecan dalgası ufkumuzu açsın. Sağlık, barış, huzur, mutluluk dolu yeni yıl hoş gelsin, sefalar getirsin" dedi.

(SV-HG-Y)



31.12.2016 12:26:45 TSI

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