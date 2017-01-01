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Köşklü gençler huzurevinde kalan yaşlıların gönlünü aldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Köşk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi Köşk MYO'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliğe katılan gençler huzurevinde kalan yaşlıların gönlünü aldı.

Köşk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Aydın, yaptığı açıklamada; "Onlarca yıllık ömürlerine sayısız hüznü, acıyı, sevinci ve mutluluğu sığdıran yaşlılarımızı unutmadık. İlçe Müdürlüğümüz ve Adnan Menderes Üniversitesi Köşk MYO ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında bugün Köşk MYO gönüllü öğrencilerimiz ile birlikte Umurlu Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettik. Ninelerimizin, dedelerimizin ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Sevinçlerini ve dertlerini paylaşıp sıcak ve yorgun gönüllerine dokunmaya çalıştık. Bu bağlamda Köşk MYO Öğretim Görevlisi Sayın Çiğdem Budak Hocama, öğrencilerimize ve bizlere kapılarını açan merkez müdürleri Gürkan ve Serdar beylere ve merkezin tüm çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

(MB-Y)



01.01.2017 12:15:19 TSI

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