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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Doğanşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

03 Ocak 2017 Salı, 13:39
Doğanşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Doğanşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Doğanşehir Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Doğanşehir Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında 2017 ve 2018 yılları için çalışan işçilerin maaşlarının günün şartlarına göre güncellenmesi amacıyla sözleşme imzalandı. Sözleşmeyi Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Belediye başkan yardımcıları Mustafa Gülhaş ve Mesut Sülü ile Belediye-İş Sendikası adına Malatya Şube Başkanı Osman Nuri Solmaz ve Başkan Yardımcısı Cemal Cavlak imzaladı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün makamında gerçekleşen imza töreni ile 2016 yılı itibariyle 81 TL olan günlük ücret 2017 yılında 95 TL'ye çıkarıldı. Doğanşehir Belediyesinde 35 daimi ve 35 mevsimlik işçi bulunuyor. Yaz aylarında ise İş-Kur işçileriyle birlikte bu sayı 2 katına çıkıyor.
İmza töreninde bir konuşma yapan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, "İşçiler bizim işçilerimiz, onları ne kadar memnun edersek, onlarda bizleri o kadar memnun ederler" diye konuştu.
Malatya Belediye-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Osman Nuri Solmaz ise "Başkanımla sıkı pazarlık yaptık ve sözleşmeyi imzaladık. 2018 yılı bitiminde İnşallah tekrar burada olacağız" dedi.
(ŞS-BRN-Y)

03.01.2017 13:42:43 TSI
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