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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Malazgirt'te 'Güvenli taşıma eğitim sistemi' toplantısı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:01
Malazgirt'te 'Güvenli taşıma eğitim sistemi' toplantısı
Malazgirt'te 'Güvenli taşıma eğitim sistemi' toplantısı

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, 'Güvenli Taşıma Eğitim Sistemi' kapsamında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile taşıma merkezi okul müdürleri ve taşıma yapan araç sürücüleri katıldı. 'Güvenli taşıma eğitim sistemi' kapsamında verilen eğitimde; öğrenci taşımacılığı özelinde etkili iletişim, trafik güvenliği, güvenli öğrenci taşımacılığına yönelik farkındalık geliştirme maksadı ve yaşanan sorunlar, ihtiyaç ve beklentilerin geliştirilmesi gibi konular işlendi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, daha sağlıklı bir şekilde öğrenci taşımacılığının yapılabilmesi için bu tür eğitim çalışmalarının yararlı olduğunu belirterek, "Bütün yurtta olduğu gibi ilçemizde de küçük yerleşim birimlerinden öğrencilerimiz taşıma merkezlerine taşınmaktadır. Bu öğrencilerimize daha iyi hizmetin verilebilmesi için, taşımayı gerçekleştirilen sürücüler ile taşıma merkezi okul müdürlerimize, uzman kişilerce eğitim verildi. Katılımın yoğun olması ve katılımcıların konuya ilgi duymaları bizleri mutlu etti. İhtiyaç duydukça bu tür eğitim çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(VE-ATL-HA-Y)

04.01.2017 10:05:49 TSI
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