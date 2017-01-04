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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Başkan Çetin yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:58
Başkan Çetin yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Başkan Çetin yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) -Muş'un Varto Belediye Başkanı Mehmet Nuri Çetin, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, Varto Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümral Güzel, Avcılar Derneği Başkanı ve kurum amirleri ile birlikte Oğlakçı, Aşağı Alagöz köyü ve Hınıs yolu ve yeni mahalle ile göl mevkilerine gelen Belediye Başkanı Mehmet Nuri Çetin, yabani hayvanlar için buralara yem bıraktı. Yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ilçe merkezi ile köylere inmemeleri için ilçenin çeşitli bölgesindeki alanlara yem bıraktıklarını ifade eden Başkan Çetin, Alagöz bölgesinde geçen hafta bir yavru vaşağın yaralı olarak bulunduktan sonra vatandaşlar tarafından getirilip tedavi altına alındığını hatırlatarak, "İlçemizde aşırı kar yağışı nedeniyle keklik başta olmak üzere kuşlar, açlıktan merkezde bulunan kümeslere girmeye başlamışlar. Bunu engellemek için ilçemizin çeşitli bölgelerinde yem dağıtacağız. Bu ülkenin fakire, fukaraya, dağdaki kuşa yetecek kadar ekmeği de, buğdayı da var. 20 günden beri etkili olan kardan dolayı hayvanlar aç kaldı. Bizler Varto Belediyesi olarak ilçenin farklı bölgelerine yaklaşık bir ton besi yemi ve buğday bırakarak hayvanların aç kalmasını önledik" dedi.
(FÇ-ATL-SÜ-HA-Y)

04.01.2017 11:59:43 TSI
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