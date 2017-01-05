05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:24
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde cumartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 09:00-13:00 saatleri arasında, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi, Sipahili Mahallesi, Yanışlı Mahallesi, Koçaşlı Mahallesi, Dedeler Mahallesi ve Ulupınar Mahallesi ile Çavuşlar Mahalesi Taşdemir mevkisi 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52122, 52126, 52130, 52136, 52138, 52127, 52133, 52135, 52137, 52139 ve 52145 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Hacıilyaslı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi İmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi ve Uşakpınarı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Topçu Mahallesi, Tepeçaylak Mahallesi, Kütüklü Mahallesi ve Yenice Mahallesi ile Yenice Adana yolu üzeri Vantrans Ticaret, Fedi Tarım Ürünleri, Bizim Toptan Mağazacılık, Sümer Petrol, Fersan Isı Makina, MS Süt, Evsan Kimya, Baydoğanlar Özel Eğitim Merkezi, Berkan Plastik, Çağ Üniversitesi, Çağ Koleji, Tuna İnşaat, Borusan Oto, Yaman Gaz, Akgül Maden, Sun Cam, Adana Yem, Umut Plastik, Malatyalılar Narenciye, Ersa Ambalaj, Akademi Hayvan Hastanesi, Özde Mobilya, Enerji Petrol, Elginsan Narenciye, Petsa Ambalaj, Köseoğlu Kükürt, Soda Pompası, Volvo Servisi, Scania Servisi ve Ulaştırma Bakanlığı İstasyonuna 12:00-13:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

05.01.2017 11:27:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'de cirit gösterisi nefes kesti
YEREL

MERSİN'DE CİRİT GÖSTERİSİ NEFES KESTİ
Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrenciler ödüllerini aldı
YEREL

KURTULUŞ KOŞUSU'NDA DERECE YAPAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
Özel harekat polisi olabilmek için ter döküyorlar
YEREL

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLABİLMEK İÇİN TER DÖKÜYORLAR
Vali Çakacak, sel suları altında kalan tarım arazilerini inceledi
YEREL

VALİ ÇAKACAK, SEL SULARI ALTINDA KALAN TARIM ARAZİLERİNİ İNCELEDİ
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
YEREL

BASKETBOL: FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ
Mersin'de &quot;yaralar&quot; sarılmaya çalışıyor
YEREL

MERSİN'DE "YARALAR" SARILMAYA ÇALIŞIYOR
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL

Toroslar Belediye Meclisi, okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne arsa tahsis etti
YEREL

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ, OKUL YAPIMI İÇİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ARSA TAHSİS ETTİ
Tarsus Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yaptı
YEREL

TARSUS BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPTI
Erdemli Belediyesi'nden engelli vatandaşa yol
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞA YOL
Mezitli Kadın Üretici Pazarı'nda istiridye mantarı şöleni
YEREL

MEZİTLİ KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDA İSTİRİDYE MANTARI ŞÖLENİ
Evi göçen aileye belediye sahip çıktı
YEREL

EVİ GÖÇEN AİLEYE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI
Aşut: &quot;Şer cephesinin amacı umutlarımızı yok etmektir&quot;
YEREL

AŞUT: "ŞER CEPHESİNİN AMACI UMUTLARIMIZI YOK ETMEKTİR"
Kurtuluş Kupası'nın sahibi Büyükşehir Belediyesi oldu
YEREL

KURTULUŞ KUPASI'NIN SAHİBİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLDU
Mersin'de hırsızlık operasyonu
YEREL

MERSİN'DE HIRSIZLIK OPERASYONU
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ