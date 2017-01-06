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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Kınalı keklikler emin ellerde

06 Ocak 2017 Cuma, 11:07
Kınalı keklikler emin ellerde
Kınalı keklikler emin ellerde
- 15 kınalı kekliği il dışına götürmek isteyen şahsa 6 bin 815 lira para cezası kesildi

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda il dışına kaçırılmak istenen 15 kınalı keklik ele geçirilirken, keklikleri kaçıran şahsa 6 bin 815 lira para cezası kesildi.
Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarı değerlendiren, Tuzluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kahve kolisi içerisinde kamufle edilerek il dışına çıkarılmak istenen kanat telekleri kesilmiş uçma yeteneği olmayan 15 kınalı kekliğe el konuldu. Kınalı keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü av ve yaban hayatı koruma görevlilerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirilen kanat telekleri ve tüyleri kesik olan kınalı keklikler tekrar uçma yeteneklerini kazanmaları amacıyla Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Keklikleri il dışına çıkarmak isterken yakalanan kişiye, 815 TL. idari, 6 bin TL. tazminat olmak üzere toplam 6 bin 815 TL. para cezası verildi.
(ET-ŞAK-Y)

06.01.2017 11:11:22 TSI
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