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Ergenlik dönemine aromatik tedavi



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İZMİR (İHA) - Eğitmen Uzman Eczacı ve Aromaterapi Uzmanı Hülya Kayhan, ergenlik dönemindeki gençlerin asi davranışlarıyla bitkisel yollarla başa çıkılabileceğini belirtti.

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) tarafından geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir otelde düzenlenen 'Her Yönüyle Aromaterapi Eğitimi' büyük ilgi gördü. Eğitmen Uzman Eczacı ve Aromaterapi Uzmanı Hülya Kayhan, tıbbi aromaterapik yağların doktor ve eczacılar tarafından uygulanarak hastalıkların oluşmadan önlenebileceği ve antibiyotik kullanımına gerek kalmayacağı konusunda bilgi verdi. Kayhan, ergenlik dönemindeki stres ve sinire lavanta ve sedir ağacı uçucu yağlarının iyi geldiğini söyleyerek, "Lavanta ve sedir ağacı kokusunun teskin edici özelliği, ergenlik çağındaki çocukları da yatıştırıyor. Erkek çocuklara sedir ağacı aroması, kız çocuklarında ise lavanta iyi geliyor. Aileler ergenlik çağındaki çocuklarının asi davranışlarıyla bu bitkilerle başa çıkabilir" diye konuştu.

Eczacı Kayhan, sedir ağacı yağının masajla uygulanınca sakinleştirici etkisi olduğunu ifade ederek, "Ergenlere sedral (sedir) ağacı yağı masajla uygulanınca sakinleştikleri görülmüş. Koku, birçok hastalığa iyi gelen bir unsur. Şampuan, traş hepsinde sedir olduğu için bu kokuyu gençler öğreniyor. Erkek çocuğu erkeksi koku sediri tanıyor ve daha çok tercih ediyor. Kız çocuğu da lavantayı tanıyor. Tedavi için geliştirdiğimiz karışımlarda erkek çocukta lavantayı, kız çocuklarda sediri daha az koyuyoruz" dedi. Eczacı Kayhan, daha çok kadınların yaşadığı nöropatik bir gerginlik sorununa karanfil ve ylang ylang yağının iyi geldiğini söyledi. Kayhan, şöyle devam etti:

"Kadınların takıntılı nöropatik bir gerginlik sorununu karanfil ve ylang ylan yağı gideriyor. İş görüşmesi, sahne heyecanı için neryl asitat içeren yağlar kullanmayı öneriyoruz. Bu yağlar aynı zamanda korkuyu ve ankisiteyi baskılıyor. Biberiye yağının ise dikkat eksikliği ve konsantrasyon sağlamada etkili olduğu ortaya çıktı."

(HG-Y)



06.01.2017 11:33:59 TSI

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