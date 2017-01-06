06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ergenlik dönemine aromatik tedavi

06 Ocak 2017 Cuma, 11:31
Ergenlik dönemine aromatik tedavi
Ergenlik dönemine aromatik tedavi

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Eğitmen Uzman Eczacı ve Aromaterapi Uzmanı Hülya Kayhan, ergenlik dönemindeki gençlerin asi davranışlarıyla bitkisel yollarla başa çıkılabileceğini belirtti.
Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) tarafından geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir otelde düzenlenen 'Her Yönüyle Aromaterapi Eğitimi' büyük ilgi gördü. Eğitmen Uzman Eczacı ve Aromaterapi Uzmanı Hülya Kayhan, tıbbi aromaterapik yağların doktor ve eczacılar tarafından uygulanarak hastalıkların oluşmadan önlenebileceği ve antibiyotik kullanımına gerek kalmayacağı konusunda bilgi verdi. Kayhan, ergenlik dönemindeki stres ve sinire lavanta ve sedir ağacı uçucu yağlarının iyi geldiğini söyleyerek, "Lavanta ve sedir ağacı kokusunun teskin edici özelliği, ergenlik çağındaki çocukları da yatıştırıyor. Erkek çocuklara sedir ağacı aroması, kız çocuklarında ise lavanta iyi geliyor. Aileler ergenlik çağındaki çocuklarının asi davranışlarıyla bu bitkilerle başa çıkabilir" diye konuştu.
Eczacı Kayhan, sedir ağacı yağının masajla uygulanınca sakinleştirici etkisi olduğunu ifade ederek, "Ergenlere sedral (sedir) ağacı yağı masajla uygulanınca sakinleştikleri görülmüş. Koku, birçok hastalığa iyi gelen bir unsur. Şampuan, traş hepsinde sedir olduğu için bu kokuyu gençler öğreniyor. Erkek çocuğu erkeksi koku sediri tanıyor ve daha çok tercih ediyor. Kız çocuğu da lavantayı tanıyor. Tedavi için geliştirdiğimiz karışımlarda erkek çocukta lavantayı, kız çocuklarda sediri daha az koyuyoruz" dedi. Eczacı Kayhan, daha çok kadınların yaşadığı nöropatik bir gerginlik sorununa karanfil ve ylang ylang yağının iyi geldiğini söyledi. Kayhan, şöyle devam etti:
"Kadınların takıntılı nöropatik bir gerginlik sorununu karanfil ve ylang ylan yağı gideriyor. İş görüşmesi, sahne heyecanı için neryl asitat içeren yağlar kullanmayı öneriyoruz. Bu yağlar aynı zamanda korkuyu ve ankisiteyi baskılıyor. Biberiye yağının ise dikkat eksikliği ve konsantrasyon sağlamada etkili olduğu ortaya çıktı."
(HG-Y)

06.01.2017 11:33:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Siyaset, iş dünyası ve sendikalar teröre tek yürek oldu
YEREL

SİYASET, İŞ DÜNYASI VE SENDİKALAR TERÖRE TEK YÜREK OLDU
Teos Yazar Evi, etkinliklerine başlıyor
YEREL

TEOS YAZAR EVİ, ETKİNLİKLERİNE BAŞLIYOR
TED İzmir Kolejinden Bursa'ya tarihi gezi
YEREL

TED İZMİR KOLEJİNDEN BURSA'YA TARİHİ GEZİ
AK Parti'de üç ilçenin yönetimi belli oldu
YEREL

AK PARTİ'DE ÜÇ İLÇENİN YÖNETİMİ BELLİ OLDU
15 Temmuz kahramanları Torbalı'da o geceyi anlattı
YEREL

15 TEMMUZ KAHRAMANLARI TORBALI'DA O GECEYİ ANLATTI
Foça Kaymakamı Ali Çetin göreve başladı
YEREL

FOÇA KAYMAKAMI ALİ ÇETİN GÖREVE BAŞLADI
İzmir ve Menemen'de 'emlakçılara eğitim' girişimi
YEREL

İZMİR VE MENEMEN'DE 'EMLAKÇILARA EĞİTİM' GİRİŞİMİ
İzmir AK Parti'den 30 ilçeye 'etkili muhalefet' talimatı
YEREL

İZMİR AK PARTİ'DEN 30 İLÇEYE 'ETKİLİ MUHALEFET' TALİMATI
Bakan Kılıç'tan Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerine destek
YEREL

BAKAN KILIÇ'TAN TORBALI'DAKİ METİN OKTAY TESİSLERİNE DESTEK
Şairler Karşıyaka'da 'Attila İlhan' anısına yarışıyor
YEREL

ŞAİRLER KARŞIYAKA'DA 'ATTİLA İLHAN' ANISINA YARIŞIYOR
Hayallerindeki Çeşme'nin maketini yaptılar
YEREL

HAYALLERİNDEKİ ÇEŞME'NİN MAKETİNİ YAPTILAR
&quot;Mülteci Hayatlar&quot; Buca'da
YEREL

"MÜLTECİ HAYATLAR" BUCA'DA