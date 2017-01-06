06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Safranbolu MYO'nun Kuruluşunun 25. Yılı

06 Ocak 2017 Cuma, 12:04
Safranbolu MYO'nun Kuruluşunun 25. Yılı
Safranbolu MYO'nun Kuruluşunun 25. Yılı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. İsmail Ragıp Karaş, okulun 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Safranbolu MYO'nun belediyeye ait bir binada 5 Ocak 1992 tarihinde eğitime başladığını kaydeden Karaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"25. kuruluş yıl dönümüne eriştiğimiz Safranbolu Meslek Yüksekokulumuzun fedakarlıklar ve başarılarla dolu çeyrek asırlık mazisine baktığımda, mülki idare amirlerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileriyle, mesai arkadaşlarımızla ve Safranbolu'muzun kıymet bilir güzide halkı ile her daim omuz omuza yürümüş olmanın verdiği haklı gurur ve mutluluğunu görüyorum. Kuruluş yıllarımızdaki heyecanımızı koruyarak nice 25 yıllara hep birlikte erişmemiz dileğiyle yakında açılışını yapacağımız yenilenmiş binamız başta olmak üzere, her konuda desteğini bizden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'a ve bugünleri görmemizde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
(YE-YE-Y)

06.01.2017 12:07:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Karabük Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

KARABÜK BELEDİYESİ 2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Karabük Belediyesi'nden kaldırım çalışması
YEREL

KARABÜK BELEDİYESİ'NDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI
Meteoroloji fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİ FIRTINA UYARISI
Buzlanan yolda 10 araç kaza yaptı
YEREL

BUZLANAN YOLDA 10 ARAÇ KAZA YAPTI
Vali Aktaş, Encümen ve İl Genel Meclisi toplantısı başkanlık etti
YEREL

VALİ AKTAŞ, ENCÜMEN VE İL GENEL MECLİSİ TOPLANTISI BAŞKANLIK ETTİ
Rybka ve Seleznyov resmen Kardemir Karabükspor'da
YEREL

RYBKA VE SELEZNYOV RESMEN KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA