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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Keçi inadı" engel tanımıyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 08:33
"Keçi inadı" engel tanımıyor
"Keçi inadı" engel tanımıyor

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğun kar yağışı sadece keçilere engel olamıyor.
İlçenin Çalköy Mahallesi'nde küçük baş hayvancılıkla uğrasan Halis Yüksel beslenmeler için keçilere zor kış şartlarının bile engel olamadığını, kar yağışının keçilerin arazide dolaşmalarını engelleyemediğini belirtti. Uzun yıllar küçük baş hayvan beslediğini söyleyen Halis Yüksel, keçi beslemenin çok zor olduğunu, en ağır kış şartların da bile otlağa çıkmak istediklerini ifade ederek, "Arazi şartları ne kadar zor olursa olsun beslenmeleri içi onları kimse durduramaz. Zahmetli olmasına karşı eti ve sütü son derece faydalıdır. Hiçbir hayvanın ulaşamayacağı kayalıklara çıkar, bitkilerin en faydalı kısmını yer'' diyerek keçi beslemenin zahmetine değdiğini anlattı.
Devamlı arazide olmayı seven keçilerin beslenmesi için kar altında da olsa onları arazide gezdirmek gerektiğini kaydeden Halis Yüksel, "keçi inadı" sözünü boşuna söylenmediğini, keçilerin kafasına koyduğunu yaptığını ve bu inatlarından asla vazgeçmediklerini ifade ederek, onlarla arazide dolaşmanın hiç de kolay olmadığını dile getirdi.
(ACİ-SLH-Y)

09.01.2017 08:37:25 TSI
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