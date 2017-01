YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükçekmece Off - Road Grubu yüzlerce kişiyi kurtardı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da haftasonu etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı aralıksız mücadelesini sürdüren Büyükçekmece Belediyesi'ne en büyük destek Büyükçekmece Off-Road Grubu'ndan geldi.



24 saat nöbet tuttular

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve son yılların en yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanmayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Özellikle ilçe merkezine uzak bölgelerde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan veya hastalık, doğum gibi acil durumlarda belediyenin en büyük destekçisi bu yılda Büyükçekmece Off - Road Grubu oldu. Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri ile birlikte 24 saat nöbet tutan offr-Road ekibi, acil durumlara anında müdahale ederek yüzlerce vatandaşa yardım etti.



Başkan Akgün'den teşekkür

Büyükçekmece Off - Road Grubu'nun tamamen gönüllük esasıyla halka hizmet verdiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Son yılların en yoğun kar yağışına karşı belediyemizin sürdürdüğü mücadele ve çalışmalarda bize destek veren Büyükçekmece Off - Road Grubu'na Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum. Ayrıca olumsuz hava koşullarında mahsur kalan ve acil durumdaki yüzlerce insanımıza ulaşarak belediyemizin irtibat noktalarına taşıdıkları için kendilerini kutluyorum" dedi.

09.01.2017 12:17:01 TSI

