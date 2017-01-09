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10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü mesajları



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında hem idarecilerin hem de gazetecilerin gününü kutlayan Hakan, "Halka hizmet, Hakka hizmettir. Ülkesine ve insanlarına hizmet etme vazife bilinci ile çalışan mülki idare amirleri, devletimizin önemli bir yapı taşıdır. Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle çalışan, ülkemizin gelişmesinde, standartlarının yükseltilmesinde ve mesleki tecrübelerin paylaşılması bakımından bizler için büyük bir fırsat teşkil etmektedir. Bu özverili mesleği birlikte yürüttüğümüz tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Gününü kutlar; sağlık, mutluluk ve başarılı bir meslek hayatı dilerim" dedi.

Gazetecilik mesleğinin zorluk ve fedakarlık taşıyan önemli meslek kollarından birisi olduğunu kaydeden Hakan, şunları söyledi:

"Çağdaş ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın, halkın fikirlerini ve milletin iradesini ifade etmesini sağlayan önemli araçlardır. Bu çerçevede; her koşulda sorumluluk duygusu ile fedakarca hareket ederek toplumun haber alma ihtiyacını karşılamak gibi önemli bir görevi üstlenen basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kaymakam Çınar, "Toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getirmekte olan ve basın meslek ahlak ilkelerine bağlı olarak çalışan, kıymetli, fedakar ve tüm zorluklara rağmen görevlerini erdemli ve evrensel basın niteliklerine uygun şekilde yerine getirmeye çalışan basın kuruluşlarının tüm çalışanlarının bu anlamlı günlerini, bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesile ile il ve ilçede görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.

İdareciler Günü nedeniyle de duygularını ifade eden Çınar, mesajını şöyle tamamladı:

"Mülki idare amirlerimiz, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını da güçlendirmektedir. Mensubu olmaktan gurur duyduğum idarecilik mesleğinin bu mutlu gününde, milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle halen fedakarca çalışan veya emekli olmuş bu onurlu camianın mensubu olan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak İdareciler Gününü tebrik ediyor; sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum."

(Yİ-MSA-Y)



09.01.2017 15:34:11 TSI

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