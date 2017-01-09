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Büyükşehir çilek üreticisini destekliyor



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çilek üreticisine destek sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kentin çilek üretiminin yüzde 98'ini karşılayan Köprübaşı, Kula, Salihli ve Yunusemre ilçelerindeki üreticiye kış mevsiminde de üretim yapabilmesi amacıyla 'Agril Örtü' dağıtacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ürettiği kırsal kalkınma projeleriyle vatandaşlardan takdir topluyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Manisa'nın çilek üretiminin yüzde 98'ini karşılayan Köprübaşı, Kula, Salihli ve Yunusemre ilçelerinde üreticiye zirai don riskine karşı agril örtü dağıtmaya hazırlanıyor.

Başvuruların ilçe koordinasyon müdürlüklerinden alınacağını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde kırsala yönelik projeler üretiyoruz. Çiftçimizin yanında olduğumuzu, hayata geçirdiğimiz projelerle gösteriyoruz. Bu kapsamda da Manisalı çiftçinin önemli gelir kaynağı arasında yer alan Çilek üretimi için çiftçiye agril örtü dağıtacağız. Manisa'da çilek üretiminin yüzde 98'ini yapan 4 ilçemiz Köprübaşı, Kula, Salihli ve Yunusemre ilçemizde dağıtımını yapacağız. Çiftçilerimiz, ilçe koordinasyon şube müdürlüklerinden ve merkez ilçemizde de Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na başvurabilirler" dedi.

Dağıtılacak örtü hakkında da bilgiler veren Gençoğlu, "Bitkilerin üzerine çiğ ve kırağı düşmesini önler. Don kırağı örtüsü ile içeri ve dışarı ısısı 6-8 derede fark eder. Don kırağı örtüsü açık arazilerde ve seralarda bitkileri soğuktan, kırağı ve dondan korumak için kullanılan örtülerdir" diye konuştu.

(SC-Y)



09.01.2017 15:40:19 TSI

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