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Samsun buz kesti



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun'da yağan karın ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle şehirde don olayı meydana geldi.

Tüm yurtta etkili olan soğuk hava, Samsun'da da kendini gösterdi. Sıcaklık gece eksi 4 dereceye kadar düştü. Yollar, parklar, bahçeler ve havuzlar buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar buzlu yollarda zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgelere göre, hava sıcaklıkları Çarşamba günü 10, Perşembe 9 ve Cuma günü 8 derece şeklinde olması bekleniyor.

(ED-SLH-Y)



10.01.2017 13:14:13 TSI

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